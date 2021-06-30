В Самарскую областную юношескую библиотеку приглашают на «День цветов»

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1 июля Самарская областная юношеская библиотека (проспект Ленина, 14) подготовила обширную культурную программу, объединенную темой цветов. Посетителей ждет открытие выставки цветочных акварелей и мастер-класс от самарской художницы Юлии Поскониной, лекция о культовом произведении Умберто Эко «Имя розы», гадание по цветам, детский мастер-класс по складывают цветов из бумаги. Также гостям библиотеки предложат поиграть в настольные игры и головоломки.

В 19:00 откроется выставка творческих работ Юлии Поскониной. Эта самарская художница ведет мастер-классы по акварели и скетчингу, создаёт коммерческие иллюстрации для различных брендов. Выставка акварельных работ посвящена цветам во всем их многообразии. Картины выполнены в реалистичной стилистике, но далеки от ботанической точности. Художница подчеркивает, что для нее главное – уловить нежность лепестков, передать многообразие оттенков, воплотить свое видение красоты цветов. Юлия расскажет о своем творческом пути и поделится профессиональными секретами на мастер-классе по созданию цветочной открытки в технике быстрой акварели.

Также в 19:00 стартует работа интерактивных площадок для всей семьи, где посетители смогут проявить смекалку и ловкость рук в настольных играх и сборе головоломок. Натурам романтическим предложат участие в цветочном гадании, ведь, как известно, каждый цветок имеет свою символику и тайное значение.

В 20:00 начнется лекция о творчестве знаменитого писателя Умберто Эко и его романе «Имя розы». Лектором выступит библиотекарь Елена Цупрова.

На свежем воздухе перед библиотекой разворачивается площадка, которая предоставляет молодым людям разнообразные возможности культурного отдыха и общения.

Вход свободный.