В самарском парке "Россия - моя история" пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев»

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21 мая в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев», которая охватывает музеи всей страны. Ключевой темой «Ночи музеев 2022» стала «Точка отсчета».

Самая распространенная трактовка темы – 350-летие со дня рождения Петра I, реформы которого затронули все сферы жизни и во многом стали «точкой отсчёта» для России и Санкт-Петербурга. Точка отсчета задает начало многим открытиям, социальным явлениям и целым историческим эпизодам. В этот день мы вспомним их в рамках истории нашей страны и родной Самарской области.

В программе:

16:00 - квест "В гостях у сказки" (для детей 3-6 лет) Квест по мотивам русских народных сказок.

17:00 Мастер-класс "Искусство, в котором мы живем". На мастер-классе участники узнают об архитектурных стилях эпохи Петра I и получат возможность создать тематическую аппликацию в стиле петровского барокко.

18:00 Квест "Культуру в массы!". Увлекательный марафон по всем экспозициям исторического парка, во время которого участники узнают о зарождении и развитии многогранной культуры в России.

18:00 - 19:00 Танцевальный коллектив «Армида» представят вам небольшую танцевальную программу!

19:00 Интеллектуальная квиз-игра "Точка отсчета", где все желающие могут проверить свои знания в 7 раундах интеллектуальной игры «Точка отсчета»! Десятки вопросов на тему важных событий, которые стали поворотным моментом в истории России: Эпоха Ивана IV, Петра I, Революция 1917 года и многое другое! (Строго 18+)

В 21:00 Ночь музеев в Историческом парке «Россия – моя история» завершится выступлением молодых самарских музыкантов.

С 16:00 до 21:00 в Историческом парке будут работать площадки с интерактивными элементами, где посетители узнают о царских нарядах и раскрасят их, почувствуют себя поваром времен средневековья и потренируют свою память с помощью иллюстраций на тему русских сказок.

На протяжении всей Ночи музеев у гостей будет уникальная возможность стать участником инсталляции «Самара… моя история», которая будет являться собранием важных моментов жителей города, непосредственно связанных с Самарой, а также, принять участие в создании интерактивной карты Самарской области.

Стоимость билетов:

Взрослый - 200 рублей

Детский – 150 рублей

Фото: пресс-служба парка