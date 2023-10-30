В Самарском драмтеатре ликвидировали условный пожар

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Сегодня сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое учение (ПТУ) в здании Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Решение о проведении учения было принято руководством Главного управления совместно с администрацией театра с целью проверки работоспособности системы оповещения здания, порядка организации и эвакуации зрителей и персонала, действий пожарных подразделений по обнаружению и ликвидации очага пожара.

По тактическому замыслу, произошло загорание декораций на сцене театра в результате короткого замыкания электрооборудования. К прибытию первого пожарного подразделения площадь пожара составляла 100 кв. м. Автоматическая пожарная сигнализация не сработала. Персонал обнаружил пожар через 2 минуты после его возникновения и тут же сообщил о нем в пожарную охрану по телефону «01», а также руководству театра.

К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова «Пожар №3».

Сотрудники администрации объекта оповестили о пожаре по громкоговорящей связи и провели эвакуацию людей из помещений.

По прибытии на место происшествия звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие в здании людей и очага пожара, тем временем другие участники учения проложили рукавные и магистральные линии для тушения огня. Для подачи воды на кровлю здания была установлена автолестница.

Все предпринятые действия позволили в кратчайшие сроки достичь локализации, и в дальнейшем ликвидации условного пожара имеющимися силами и средствами.

«Основной задачей проводимых сегодня учений являлась отработка вопросов взаимодействия с администрацией театра и службами жизнеобеспечения г. Самара. Здание театра является памятником архитектуры и имеет высокую пожарную нагрузку из-за деревянных стен и перекрытий. Поэтому на данный объект предусмотрен автоматический вызов сил и средств по повышенному рангу №3. Основные цели учения были достигнуты, личный состав показал высокую боевую выучку», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по государственной противопожарной службе) Игорь Николаевич Быков.

Всего в учении было задействовано 15 единиц техники и 72 человека личного состава, проложены 4 магистральные линии, работали 12 звеньев ГДЗС и 12 стволов «КУРС-8».

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