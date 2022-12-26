В самарском цирке состоялось новогоднее представление для семей военнослужащих

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В Самарском государственном цирке имени О. Попова состоялось новогоднее представление для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Праздничное шоу было организовано по инициативе Росгосцирка при содействии командования 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа и правительства Самарской области. Бесстрашные акробаты и воздушные гимнасты, ловкие жонглеры, юмористы-клоуны и множество четвероногих артистов показали премьеру новогодней сказки. Дети защитников Отечества получили множество радостных эмоций. В амфитеатре рукоплескание не раз переходило в овации.

- Жизнь продолжается, мы в надежде, что все будет хорошо. Пусть эта спецоперация и затянулась, но мы рады, что всё хорошо. Развлекаться приходим в том же режиме, что и раньше, - сказала жена военнослужащего Юлия.

- Действительно, всё трогательно. Сейчас испытания серьезные для страны, но детки должны радоваться. Для этого мы их сюда привели показать представление, посмотреть животных. Они очень ждали этого события, огромное спасибо, что такая у нас появилась возможность, - сказала жена военнослужащего Ирина.

При проведении детских новогодних мероприятий повышенное внимание уделят также детям, находящимся в пунктах временного размещения беженцев. Они смогут посетить новогодние представления, утренники, показы спектаклей и представление в цирке.