Главные новости:
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
Действия граждан пресечены, в настоящий момент движение восстановлено.
Свадебный кортеж перекрыл дорогу в Самаре
Оперуполномоченные проверили информацию от неравнодушного местного жителя и задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
Полицейские региона вернули пенсионерке порядка 400 тысяч рублей, похищенных мошенниками
В личном кабинете клиенты Билайна, использующих фемтосоты, могут увидеть статус и статистику работы оборудования.
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами
Будьте внимательны и осторожны!
С 9 по 12 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона

8 августа 2025 14:15
115
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.

В городском центре спорта «Ладья» прошли соревнования по шахматам среди сотрудников учреждений УФСИН России по Самарской области.

В турнире приняли участие 18 сотрудников из разных исправительных учреждений региона. На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место — Сергей Александров
2 место — Александр Горбунов
3 место — Виталий Наклескин

Победители были награждены дипломами и памятными подарками, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

