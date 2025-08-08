В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона

115

В городском центре спорта «Ладья» прошли соревнования по шахматам среди сотрудников учреждений УФСИН России по Самарской области.

В турнире приняли участие 18 сотрудников из разных исправительных учреждений региона. На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место — Сергей Александров

2 место — Александр Горбунов

3 место — Виталий Наклескин

Победители были награждены дипломами и памятными подарками, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО