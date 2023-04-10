В самарском центре диагностики и консультирования более 51 тысячи детей получили социальные услуги за год

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В Самарской области большое внимание уделяется оказанию разносторонней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Этот вопрос находится на постоянном контроле Главы региона Дмитрия Азарова. Одним из учреждений, которое предоставляет социальные услуги данной категории семей, является Центр диагностики и консультирования Самарской области. Ежегодно услуги здесь получают более 51 тысячи человек.

Центр диагностики и консультирования Самарской области оказывает услуги детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, в возрасте от 0 до 18 лет и их семьям. Приоритетным направлением деятельности учреждения является оказание услуг ранней помощи междисциплинарной командой специалистов, в которую входят логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, врачи.

«В нашем центре трудится замечательная команда специалистов — это логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги, врачи. Все работают на одну большую главную цель – помогать развивать ребенка и остановить прогрессирование каких-либо отклонений у детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказывает директор ГКУ СО «Центр диагностики и консультирования Самарской области» Ксения Белоглядова.

С 2012 года в Центре работает группа Лекотека. Здесь проводятся занятия коррекционно-развивающей направленности с детьми-инвалидами в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, которые не могут посещать дошкольные образовательные учреждения по состоянию здоровья или в силу особенностей развития.

Лекотека - это особая служба психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями здоровья. Она подразумевает еженедельные индивидуальные занятия для детей с логопедом, дефектологом, психологом. Что важно — специалисты работают и с родителями. Мамам и папам помогают разобраться в сущности имеющихся у ребенка отклонений, оценить динамику их развития, а также понять сильные и слабые стороны ребенка. Это способствует гармонизации отношений в семье, улучшает общение ребенка

с другими членами семьи, формирует предпосылки к обучению. Лекотека облегчает детям с инвалидностью вхождение в социум, помогают им адаптироваться быстрее и легче в семейной и общественной жизни.

«Здесь развиваются у детей и моторные функции, и коммуникативные, дети учатся взаимодействовать с окружающими и родителями, так как часто родители сами не знают, как общаться с особенными детками», - поясняет психолог Центра Ольга Бумагина.

Елена Кириллина вместе со своим четырёхлетним сыном впервые обратилась в центр диагностики и консультирования полтора года назад. У мальчика редкое генетическое заболевание, он не может самостоятельно передвигаться и не разговаривает, нарушена общая и мелкая моторика. После педагогической и медицинской диагностики специалистами центра была разработана индивидуальная программа развития, направленная на улучшение двигательных функций, сенсорного восприятия, развитие предметной и игровой деятельности. И теперь мальчик с мамой каждую неделю приходят в Центр на регулярные занятия. Во время занятий в Лекотеке малыш учится выполнять несложные задачи, играет в развивающие игры и общается с педагогом, который работает и с мамой. За это время у ребенка наблюдается положительная динамика.

«Преподаватель предлагает разные варианты, если ребенок заинтересовался, то мы начинаем играть, заниматься. Тут огромный выбор разнообразного дидактического материала. Илюша начал по-другому относиться к занятиям. Он стал более усидчивым, сговорчивым, на контакт лучше идет», - делится Елена.

Центр диагностики и консультирования Самарской области имеет 12 структурных подразделений в городах и районах области. Все услуги в учреждении оказываются бесплатно.

Фото: департамент информационной политики СО