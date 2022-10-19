Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году Самарскую область представляет проект «#киберусь» (номер для голосования – «12»).
Голосование за лучшее граффити фестиваля ПФО «ФормART» продлится до 23 октября
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
Глава государства отметил, что наша губерния по многим ключевым показателям выше среднероссийских.
Сенатор Андрей Кислов: за последние несколько лет руководство страны поддержало многие самарские инициативы
Глава региона оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался с сотрудниками завода.
Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития предприятия оборонно-промышленного комплекса региона
Аппараты используются в фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики.
Новые электрокардиографы помогают специалистам Челно-Вершинской больницы выявлять заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях
Энтузиастом лесного дела и неравнодушным жителем поселка было предоставлено порядка 200 саженцев сосенок  для пополнения выпавших деревьев.
 В Сосновом бору поселка Усть-Кинельский высадили саженцы  сосенок
С наступлением холодного времени года крайне важно позаботиться о повышении иммунитета, и прививочная кампания – в помощь.
В самарском троллейбусном депо № 2 открылся пункт вакцинации для сотрудников
Ему был 61 год.
Умер актер, кинорежиссер и продюсер, старший брат Тиграна Кеосаяна, Давид Кеосаян
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.7
-0.06
EUR 60.53
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском троллейбусном депо № 2 открылся пункт вакцинации для сотрудников

19 октября 2022 18:38
118
С наступлением холодного времени года крайне важно позаботиться о повышении иммунитета, и прививочная кампания – в помощь.

С наступлением холодного времени года крайне важно позаботиться о повышении иммунитета, и прививочная кампания – в помощь. Так, в среду, 19 октября, работники муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» могли сделать прививку от гриппа, а также коронавирусной инфекции на улице Физкультурной, 1А. Здесь, на территории троллейбусного депо № 2, открыт пункт вакцинации, в котором посетителей с самого утра принимали медики из городской поликлиники № 15. 

«Когда пациент приходит, измеряем температуру тела, сатурацию, опрашиваем его, уточняем, есть ли жалобы в данный момент. Важно, чтобы не было противопоказаний», – пояснила медицинская сестра ВОП ГБУЗ СО СГКП № 15 Екатерина Шеломова.

Этой осенью почти полтысячи сотрудников «ТТУ» уже поддержали прививочную кампанию. Она продолжится.

«Я почти не болею, но все равно решила принять участие в вакцинации. Во время работы контактирую с большим количеством людей, поэтому хочу обезопасить и их, и себя», – отметила старший кондуктор Диана Мингалиева.

«Вакцины переносятся достаточно легко. Пройдет небольшой период после прививки от гриппа, и я сделаю прививку от коронавируса, нужна ревакцинация», – рассказал водитель троллейбуса Владимир Машура.

Вся процедура занимает около 5 минут, поэтому сотрудники идут в местный медпункт в любое время. Вакцинация без отрыва от производства практикуется в «ТТУ» уже третий год.

«Мы целенаправленно, организованно делаем прививки. Прививочная кампания проходит на базе различных депо, сотрудничаем с несколькими медицинскими учреждениями. Работники прививаются в добровольном порядке. Здесь мастера, инженерно-технические работники, слесари и, конечно, водители и кондуктора, которые вакцинируются ради здоровья своего и окружающих, в том числе пассажиров общественного транспорта», – подчеркнул директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

«Эти люди все время в контакте, у них есть риск стать переносчиками инфекций, поэтому, конечно, надо обеспечить защиту и безопасность. Начинаются сезонные заболевания, да и ковид не исчез. Поэтому мы ведем разъяснительную работу и собственным примером показываем, что вакцинация необходима – вместе с рядовыми работниками посещаем прививочный кабинет. И мы видим, что значительная часть персонала идет навстречу, понимая важность заботы о здоровье, – прокомментировал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – Параллельно занимаемся мониторингом прививочной кампании в отрасли пассажирских перевозок».

Отметим также, что после прививки, которая обеспечит иммунную защиту организма, медперсонал дает пациентам рекомендации. Главное – в первый день не растирать место укола.

 

Фото:   администрация Самары

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022  20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
143
Глава региона оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался с сотрудниками завода.
19 октября 2022  19:14
Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития предприятия оборонно-промышленного комплекса региона
152
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
19 октября 2022  12:43
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
249
В Самарской области появятся три новые госнаграды
19 октября 2022  11:43
В Самарской области появятся три новые госнаграды
310
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
19 октября 2022  10:38
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
253
Весь список