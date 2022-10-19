В самарском троллейбусном депо № 2 открылся пункт вакцинации для сотрудников

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С наступлением холодного времени года крайне важно позаботиться о повышении иммунитета, и прививочная кампания – в помощь. Так, в среду, 19 октября, работники муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» могли сделать прививку от гриппа, а также коронавирусной инфекции на улице Физкультурной, 1А. Здесь, на территории троллейбусного депо № 2, открыт пункт вакцинации, в котором посетителей с самого утра принимали медики из городской поликлиники № 15.

«Когда пациент приходит, измеряем температуру тела, сатурацию, опрашиваем его, уточняем, есть ли жалобы в данный момент. Важно, чтобы не было противопоказаний», – пояснила медицинская сестра ВОП ГБУЗ СО СГКП № 15 Екатерина Шеломова.

Этой осенью почти полтысячи сотрудников «ТТУ» уже поддержали прививочную кампанию. Она продолжится.

«Я почти не болею, но все равно решила принять участие в вакцинации. Во время работы контактирую с большим количеством людей, поэтому хочу обезопасить и их, и себя», – отметила старший кондуктор Диана Мингалиева.

«Вакцины переносятся достаточно легко. Пройдет небольшой период после прививки от гриппа, и я сделаю прививку от коронавируса, нужна ревакцинация», – рассказал водитель троллейбуса Владимир Машура.

Вся процедура занимает около 5 минут, поэтому сотрудники идут в местный медпункт в любое время. Вакцинация без отрыва от производства практикуется в «ТТУ» уже третий год.

«Мы целенаправленно, организованно делаем прививки. Прививочная кампания проходит на базе различных депо, сотрудничаем с несколькими медицинскими учреждениями. Работники прививаются в добровольном порядке. Здесь мастера, инженерно-технические работники, слесари и, конечно, водители и кондуктора, которые вакцинируются ради здоровья своего и окружающих, в том числе пассажиров общественного транспорта», – подчеркнул директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

«Эти люди все время в контакте, у них есть риск стать переносчиками инфекций, поэтому, конечно, надо обеспечить защиту и безопасность. Начинаются сезонные заболевания, да и ковид не исчез. Поэтому мы ведем разъяснительную работу и собственным примером показываем, что вакцинация необходима – вместе с рядовыми работниками посещаем прививочный кабинет. И мы видим, что значительная часть персонала идет навстречу, понимая важность заботы о здоровье, – прокомментировал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – Параллельно занимаемся мониторингом прививочной кампании в отрасли пассажирских перевозок».

Отметим также, что после прививки, которая обеспечит иммунную защиту организма, медперсонал дает пациентам рекомендации. Главное – в первый день не растирать место укола.

Фото: администрация Самары