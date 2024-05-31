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В самарском Росреестре прошел «День открытых дверей» для детей сотрудников ведомства

31 мая 2024 14:05
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в самарском Росреестре прошел «День открытых дверей» для детей сотрудников ведомства.

Накануне Международного дня защиты детей в самарском Росреестре прошел «День открытых дверей» для детей сотрудников ведомства. Ребята побывали на рабочих местах родителей и попробовали себя в роли специалистов.

Такой праздник много лет является доброй традицией коллектива. В 2024 году одна из важных задач мероприятия – обратить внимание на вопросы защиты имущественных прав детей, которые гарантирует им Конституция Российской Федерации.

Как отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева: «День защиты детей – замечательный праздник! И мы хотим наполнить его счастьем и радостью для ребят и родителей. Наш проект нацелен на повышение правовой грамотности, формирование ответственного отношения к сохранению имущественных прав несовершеннолетних, а также на профориентацию ребят».

Организаторы мероприятия четко скоординировали работу: распределили локации, рассчитали тайминг и логистику, сделав событие захватывающим. В мероприятии приняли участие 24 ребенка. Они познакомились с деятельностью отделов: регистрации объектов недвижимости, государственного земельного надзора, правового обеспечения, ведения Единого государственного реестра недвижимости, материально-технического обеспечения, общего обеспечения и пресс-центра. Каждому участнику праздника в игровом «отделе кадров» оформлялась трудовая книжка. В каждом отделе для них были подготовлены мастер-классы, правовые квесты, логические задачи на тему недвижимости, игры на тему контрольно-надзорной деятельности, в пресс-центре ребята учились брать интервью и писать пресс-релиз. Ребята познакомились с работой родителей, смогли проявить свои лидерские качества, подумали о будущей профессии.

Погружение в профессии Росреестра через увлекательное мероприятие очень понравилось ребятам. В будущем оно поможет им определиться с выбором профессии.

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