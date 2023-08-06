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В Самарском регионе в Международный день светофора детям напомнили о БДД

6 августа 2023 20:10
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В Самарском регионе в Международный день светофора сотрудники полиции напомнили детям о безопасности дорожного движения

В городе Жигулевск воспитанники детского сада познакомились с историей светофора.

В преддверии Международного дня светофора сотрудники Госавтоинспекции провели познавательное мероприятие для ребят из детского сада «Вишенка».                    

Госавтоинспекторы устроили для ребят настоящий увлекательный праздник и провели с ними занятие по правилам дорожного движения.

Полицейские в игровой форме проверили знания сигналов светофора, продемонстрировали, как необходимо вести себя на пешеходных переходах и дали наставления, как не попасть в «дорожные ловушки».

Воспитанники детского сада познакомились с историей светофора и узнали, насколько он важен в регулировании дорожного движения.

Особый акцент инспектор по пропаганде БДД Ольга Щукина сделала на необходимости использовать в темное время суток световозвращающие элементы.

В ходе мероприятия все ребята получили заряд положительных эмоций и вспомнили правила дорожного движения.

В конце встречи юные участники дорожного движения получили красивые и полезные подарки- световозвращающие брелоки.

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