В Самарском регионе прошла встреча, посвященная памяти легендарного ветерана МВД

163

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в историко-краеведческом музее Большечерниговского района прошла уникальная встреча, посвященная легендарному ветерану МВД Ивану Сигалаеву. Подполковник милиции около 30 лет жизни посвятил службе в органах внутренних дел, из которых 16 лет возглавлял ОВД Большечерниговского райисполкома.

В мероприятии приняли участие школьники, педагоги, работники музея, полицейские, представитель Общественного совета при ОМВД России по Большечерниговскому району.

Почётный гость встречи - сын ветерана МВД, подполковник в отставке Андрей Сигалаев, который по стопам своего легендарного отца посвятил свою жизнь службе в Вооруженных силах. Андрей Иванович поделился воспоминаниями о милицейских буднях папы, о том, как он прививал своим наследникам – трём сыновьям, трудолюбие, уважение и любовь к Родине.

Сын легендарного ветерана МВД презентовал три сборника стихов Ивана Сигалаева, ознакомил собравшихся с перечнем наград отца, фотографиями, автобиографическими сведениями. О том, что герой выставки Иван Андреевич был настоящим патриотом своей страны свидетельствуют сборники стихов, которые звучат как наказ для молодого поколения: «Ты должен оставаться человеком, какие б ни случились времена…»

Председатель Общественного совета при О МВД России по Большечерниговскому району Галина Набатова отметила особую важность подобных встреч для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и преданности Отечеству. По её словам, личные примеры сотрудников правоохранительных органов являются мощным стимулом для молодых людей, вдохновляют их на совершение добрых дел и защиту Родины.