В Самарском регионе продолжается Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

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Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области посетил территориальный орган внутренних дел.

В городе Чапаевск в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления контроля за деятельностью полиции представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ростислав Хугаев посетил ОМВД территориального органа.

В начале визита Ростислав Ерастович встретился с председателем Общественного совета при ОМВД России по городу Чапаевску Александром Складчиковым.

Представители общественных советов обсудили социальные проекты, направленные на взаимодействие между полицией и населением. Ростислав Хугаев остался удовлетворен работой общественного совета по всем направлениям.

Общественники вместе с начальником Отдела МВД России по городу Чапаевску полковником полиции Андреем Тепаевым обсудили мероприятия приуроченные к 105-летию Отдела и 100-летию Службы участковых уполномоченных полиции, а также обсудили общие меры, направленные на противодействие коррупции и обеспечения принципа неотвратимости ответственности за коррупционные деяния.

Представители общественных советов проверили работу участковых уполномоченных полиции и посетили опорный пункт полиции на улице Орджоникидзе.

Заместитель начальника ОУУПиПДН подполковник полиции Денис Пожидаев и старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Наталья Ревякина рассказали о работе участковых и работе опорного пункта полиции, обеспечивающего охрану общественного порядка.

Особое внимание Ростислав Хугаев обратил на соблюдение пропускного режима, наличие информационных стендов с актуальной информацией для граждан, в том числе и об оказании госуслуг, наличие пандуса и кнопки вызова для маломобильной группы граждан.

Общественник отметил компетентность, вежливость, опрятный внешний вид сотрудников.

В завершении проверки представитель Общественного совета дал положительную оценку работе участковых и опорного пункта полиции.