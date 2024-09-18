В Самарском регионе старшеклассников познакомили с работой экспертов-криминалистов

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В Похвистневском районе полицейские и представители Общественного совета совместно с территориальным центром занятости провели профориентационную беседу для старшеклассников.

Встреча, посвященная выбору будущей профессии для учащихся старших классов, прошла на базе среднеобразовательной школы в Старопохвистнево Подросткам рассказали о том, как важно выбрать занятие по душе, а также какие факторы являются определяющими в выборе будущей профессии.

В рамках мероприятия начальник экспертно-криминалистической группы майор полиции Татьяна Чуйкова рассказала об особенностях работы эксперта-криминалиста.

Ребятам рассказали об обязательном инструменте эксперта - специальном чемодане «Криминалист» и продемонстрировали, как с помощью специальных средств изъять следы пальцев рук.

Татьяна Чуйкова подчеркнула, что такая работа требует большой внимательности и концентрации, ведь все изъятые материалы лягут в основу доказательственной базы, на основе которой суд будет принимать решение о виновности или невиновности человека.

Школьникам сообщили о преимуществах обучения в Академии МВД, необходимых критериях, предъявляемых к кандидатам.

«Курсанты бесплатно обеспечиваются питанием, обмундированием и получают стипендию. А главное - годы обучения в вузе входят в служебный стаж и по окончании обучения выпускнику сразу присваивается офицерское специальное звание «лейтенант полиции» - говорит Татьяна Чуйкова.

Татьяна Лупцова, в свою очередь, отметила, что выпускник академии получает гарантированное трудоустройство в органах внутренних дел.

В завершение мероприятия учащиеся поблагодарили гостей за интересную и познавательную встречу, а также за возможность поближе познакомиться с профессией полицейского.