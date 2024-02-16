В Самарском регионе полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие

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Все службы и подразделения органов внутренних дел региона вышли на улицы городов и сел Самарской области.

По указанию начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова сегодня в Самарской области сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие в целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечения нарушений в области безопасности дорожного движения.