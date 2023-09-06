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В Самарском регионе полицейские и общественники принимают участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

6 сентября 2023 12:50
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В Самарском регионе полицейские и общественники принимают участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Полицейские совместно с общественниками продолжают помогать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Самарской области проходит Всероссийская благотворительная акция, в рамках которой общественники и сотрудники полиции посещают школьников и родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

В городе Самара сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Куйбышевскому району Мария Сергачева и Олеся Щипиткова, а также представитель Общественного совета Алексей Томчук вручили школьнику самое необходимое - набор канцелярских товаров и рюкзак.

Общественник отметил, что они старались подобрать для ребенка именно то, в чем он действительно нуждался. Мальчик с благодарностью принял подарки.

С началом нового учебного года юную жительницу города поздравили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Советскому району. Подполковник полиции Елена Дворянинова совместно с коллегами подарила школьнице полезные для учебы и творчества подарки.

В Красноглинском районе города гости посетили семью с тремя детьми. Ребятам и вручили наборы с самым необходимым для учебы.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних районного отдела полиции Светлана Русанова рассказала, что при подборе подарков учитывали возраст ребят: малышке подготовили сладкий подарок, а ее старшим братьям –канцелярские товары для школы. Сотрудники полиции и общественник вместе с многодетной мамой обсудили кем хотят стать ребята, чем увлекаются, с какими трудностями сталкивается семья.

В завершение мероприятия организаторы пожелали детям успехов в учебе, а ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за полезные подарки и оказанное внимание.

В городе Тольятти сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым навестили воспитанников подшефного социального центра.

Полицейские и общественники поздравили ребят с началом учебного года, пожелали успехов в освоении школьной программы и вручили подарки – канцелярские товары, письменные принадлежности, материалы для уроков труда и творчества.

Заместитель начальника УУПиПДН  У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Наталья Королева рассказала детям о правилах личной безопасности в школе и предупредила о том, что детям запрещено в вечернее и ночное время находиться на улицах без сопровождения взрослых.

В завершение мероприятия школьники поблагодарили гостей, пообещали хорошо учиться и с радостью сфотографировались на память.

 

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