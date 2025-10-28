В самарском парке Победы приступили к консервации на зиму новых фонтанов

99

В Самаре завершилась серия технических пусков фонтанов в парке Победы – сухого фонтана «Адмиралтейская звезда» и фонтана у реконструированного водоема. Работу фонтанов после строительства проверил глава города Самара Иван Носков.

«В постоянном режиме фонтаны заработают уже весной, с подрядной организацией договорились о постоянном техническом обслуживании объектов. В целом могу сказать, что подрядчик подошел к своей работе добросовестно, небольшие недочеты исправит в ближайшие дни, – отметил глава города. – Таким образом, на 2025 год все работы по фонтанам в Самаре завершены, за сезон построили и реконструировали пять фонтанов. Два новых фонтана появились в парке Победы, два – в скверах Восточном и Экономистов. Один фонтан – 40-летия Победы – реконструирован. Сейчас обсуждаем с коллегами программу ремонта и реконструкции фонтанов на следующие годы. В области ежегодно планируется строить по пять фонтанов, и Самара как столица региона должна в этом плане стать примером и темпы не снижать».

Площадь «сухого» фонтана в форме Адмиралтейской звезды в парке Победы составляет 625 кв. м. Струи воды, подсвеченные в цветах российского триколора, способны подниматься до 3 метров через 31 форсунку разных типов – струйного, пенного и наклонного.

В реконструированном водоеме, где заменили основание, откосы и укрепили береговую линию габионами, уровень воды будет поддерживаться с помощью автоматической системы и за счет подпитки от подземных ключей. Это улучшит аэрацию и позволит минимизировать разрастание водорослей. У водоема установили фонтан с подсветкой струй, оборудованный пятью форсунками. В целях безопасности вдоль реконструированного водоема установят ограждение и предупреждения о запрете купания.

«Парк Победы в этом году значительно преобразился. Новые фонтаны и восстановление водоема – настоящий подарок его посетителям. По поручению Ивана Николаевича в течение года подрядчик обновил входную группу – теперь она с подсветкой, смонтировал систему наружного освещения в парке, реконструировал Мемориал Памяти, до старта основных работ по благоустройству со специалистами СВГК газифицировали Вечный огонь. На этом работы на парковой территории не закончатся – этой осенью мы планируем создать еще одну клумбу и высадить на ней тюльпаны, чтобы их цветению самарцы радовались уже весной», – отметил директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.

Кроме того, в рамках развития территории в этом году обновили покрытие центральной площади парка и тротуарных дорожек, ведущих к основным объектам парковой инфраструктуры, и малые архитектурные формы. Следующим этапом запланированы работы на прилегающих территориях – благоустройство тротуара и парковки вдоль ул. Мориса Тореза.

