Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 

22 августа 2025 10:45
126
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.

Четыре черноперые акулы присоединились к стае “Самарского океанариума”. В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать. Прибывшим из Шри-Ланки четырем черноперым акулам до года и пока в их рационе мелкий кальмар и рыба путассу. Ранее в океанариуме поселились три белоперые акулы. Подробнее узнать все об акулах можно, посетив “Зубастые лекции” в океанариуме 23 августа в 11:00 и 14:00. Для всех посетителей лекции бесплатные.

Директор по развитию океанариума Ольга Мазанова: 

«Мы запускаем цикл научно-просветительских лекций, посвященный разным нашим обитателям, в том числе, акулам. Наблюдать за молодыми акулами особенно увлекательно, ведь их поведение заметно отличается от взрослых особей. Регулярное пополнение экспозиции делает посещение нашего океанариума познавательным для всей семьи и вызывает желание возвращаться к нам вновь-вновь. Это возможность увидеть развитие удивительных существ с первых месяцев жизни».   

Белоперые и черноперые рифовые акулы обитают в Индо-Тихоокеанском регионе, и легко узнаваемы по характерным цветным отметинам и форме: у черноперой — торпедообразное тело и характерные чёрные кончики на плавниках, особенно на первом спинном и хвостовом плавниках. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению», так как чернопёрые акулы зависят от здоровой среды обитания на коралловых рифах, которая во всём мире находится в серьёзном упадке, сообщает пресс-служба Самарского океанариума.

 

Фото:  предоставлено пресс-службой Самарского океанариума

 

Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
22 августа 2025, 11:13
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов.  Сельское хозяйство
30
Арт-проект «Тенора XXI века».
22 августа 2025, 10:35
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
Арт-проект «Тенора XXI века». Общество
94
В преддверии праздника по всей Самарской области уже прошли десятки акций и мероприятий.
22 августа 2025, 10:29
Самарская область отмечает День Государственного флага России
В преддверии праздника по всей Самарской области уже прошли десятки акций и мероприятий. Общество
177
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
702
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
701
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1030
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
824
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
912
