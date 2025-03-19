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В Самарском океанариуме поселилась семья очаровательных мексиканских аксолотлей

19 марта 2025 11:04
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В Самарском океанариуме поселилась семья очаровательных мексиканских аксолотлей

В Самарском океанариуме поселилось сразу десять аксолотлей и эти милейшие амфибии белого, золотистого и тигрового окраса уже успели завоевать сердца посетителей. Аксолотль родом из озёр Мексики, а название можно перевести как «водяной бог» или «водный монстр». Аксолотли – это личиночная форма амбистомы, мексиканской саламандры и ученые считают, что этот вид появился даже раньше динозавров. Они обладают уникальной способностью к регенерации утраченных частей тела и при повреждениях могут отрастить новые жабры, хвост и даже конечности и этот феномен вызывает большой интерес ученых. 

Аксолотли отличаются необычным и милым внешним видом: пушистые наружные жабры по бокам головы и очаровательная улыбка из-за широкого приподнятого рта делают их одними из самых популярных аквариумных питомцев. Мировую известность аксолотли обрели благодаря известной игре Minecraft, а в России его сравнивают со знаменитым Лунтиком и у них, действительно, много общего. Но несмотря на милую внешность, он – хищник и настоящий гурман: в его рационе мидии, креветки и другие морепродукты. В связи с этим этот вид требует индивидуальных условий содержания без соседства.  В Самарском Океанариуме «мексиканских дракончиков» кормят кальмарами, мотылем и один раз в два дня рыбой с помощью специальных щипцов-манипуляторов. 

В природе единственным местом их обитания является озеро Сочимилько в Мексике. К сожалению, им грозит полное вымирание из-за появления в его водах хищных рыб и антропогенного изменения среды. Благоприятная температура воды для аксолотля 16-22 градуса и это важный критерий их содержания. Например, температура человек тела является для аксолотля настолько высокой, что он может получить ожог в случае продолжительного контакта.  

Ольга Мазанова, директор по развитию Самарского океанариума: 

«Мы рады, что в семье Самарского океанариума появились эти замечательные создания. Аксолотли не только очень милые и интересные, но и являются важным видом для сообщества ученых и он находится под их наблюдением. Надеемся, что знакомство с ними поможет нашим посетителям узнать больше об удивительном мире амфибий и важности сохранения биоразнообразия нашей планеты». 

Посетители Самарского океанариума смогут увидеть аксолотлей в специально оборудованном аквариуме, где созданы комфортные условия для их жизни, а сотрудники океанариума с удовольствием расскажут о содержании, питании и всех особенностях этих удивительных животных.

Фото: Самарский океанариум

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