В Самарском областном подразделении Роскадастра подвели итоги работы за 2022 год

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В расширенном совещании приняли участие начальники структурных подразделений и территориальных отделов. На мероприятии подвели итоги ушедшего года и обозначили задачи на 2023 год.

Открыл совещание директор регионального филиала Максим Гальцов. Он отметил, что все установленные на 2022 год плановые показатели выполнены в полном объеме. Согласно государственной программе «Национальная система пространственных данных» сотрудниками Роскадастра по Самарской области подготовлены документы для исправления более 5 тысяч реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.

Также в 2022 году со значительным превышением плана-графика осуществлялся перевод в электронную форму накопленного архива реестровых дел. Оцифровано более 190 тысяч пакетов документов, что почти на 30 тысяч больше плановых показателей. В июне организация включилась в работу по переводу в электронный вид государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, и обеспечила оцифровку 32 тысяч дел. Таким образом, по данному направлению для открытого пользования доступно более 181 тысячи дел.

«С 1 января 2023 года мы осуществляем деятельность в качестве филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Самарской области. При этом компания сохраняет статус государственной организации. В 2022 году наш функционал значительно увеличился, одновременно менялись акценты в определении степени важности стоящих перед нами целей. Мы в полной мере справились со всеми поставленными задачами и сейчас у нас есть хорошие возможности для развития потенциала», - подчеркнул директор филиала Роскадастра по Самарской области Максим Гальцов.

В завершении мероприятия лучшие сотрудники награждены благодарностями и почетными грамотами Росреестра и Роскадастра.