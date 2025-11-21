В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол

109

С 28 по 30 ноября 2025 года музей им. П.В. Алабина в Самаре вновь станет центром притяжения для всех, кто любит творчество, атмосферу праздника и тёплые воспоминания. (0+)



Здесь откроется Всероссийская выставка кукол — яркое событие, которое объединяет мастеров Поволжья, коллекционеров и семьи с детьми. В этом году гостей ждёт уникальная, совершенно новая экспозиция, вдохновленная кинематографом.



Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра». Эти образы созданы мастером портретной куклы Ольгой Толстихиной, чьи работы поражают точностью, теплотой и удивительной живостью.

Фото: минкульт СО