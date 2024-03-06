В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»

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9 марта (суббота) в 11.00 пройдет детское занятие из цикла «Домовые истории» (6+), в рамках которого старший научный сотрудник музея Арина Гусарова говорит с юными участниками о разных домах. В практической части занятия каждый участник сделает свой уникальный макет дома, затем они образуют целую улицу. Вход на мероприятие – 250 рублей.