В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»

9 марта (суббота) в 11.00 пройдет детское занятие из цикла «Домовые истории» (6+), в рамках которого старший научный сотрудник музея Арина Гусарова говорит с юными участниками о разных домах. В практической части занятия каждый участник сделает свой уникальный макет дома, затем они образуют целую улицу. Вход на мероприятие – 250 рублей.
В «Заварке» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?» об истории дома Маштакова, в котором расположился Музей-галерея.
10 марта (воскресенье) в 16.00 пройдет первая встреча лектория с темой «Династия Маштаковых» (6+). Историк и заведующая отделом фондов (главный хранитель) Музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная расскажет семейную историю владельцев одного из самых известных деревянных домов дореволюционной Самары. На лекции представят генеалогическое древо семьи Маштаковых, сформированное с помощью архивных и газетных данных. Кроме того, посетители узнают, как революционные события 1917 года отразились на судьбе семьи. Вход на мероприятие – 250 рублей.