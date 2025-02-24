В самарском КРЦ  «Звезда» прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества

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В пятницу, 21 февраля в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Почетными гостями стали военнослужащие и члены их семей, участники ветеранских организаций и волонтерских движений. Мероприятие было организовано администрацией города Самара совместно с самарским концертным духовым оркестром.

Во время концерта зрители услышали известные мелодии и военные марши в исполнении муниципального концертного духового оркестра. Ностальгию навеяло попурри из песен, посвященных Великой Отечественной войне.

«Традиционно вместе с ведущими коллективами Самары и Самарской области наш оркестр выступает в преддверии Дня защитника Отечества. Наше выступление, по задумке, должно у всех вызвать эмоции, связанные с патриотизмом. А также заставить задуматься о том, что сегодня происходит в мире. Думаю, что сегодня мы, артисты, работаем на идеологическом фронте. Несем патриотическое воспитание, через пласт нашей богатой отечественной культуры», - отметил директор самарского концертного духового оркестра Евгений Пестерев.

Ансамбль «Волжские казаки» под руководством Евгения Бухалова показал две танцевально-музыкальные композиции «Вечер на рейде» и «Едут, едут по Берлину наши казаки». Коллектив не раз становился лауреатом Всеармейских смотров-конкурсов ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил РФ.

Эстафету у заслуженного ансамбля приняла группа «Музыкальный центр Автоклуб». Молодые люди в белых костюмах вспомнили о воинских традициях. Они также свели в одну композицию и старинную песню «Солдатушки – бравы ребятушки», и современные строки «Где-то роты и взводы шагают в жару и в метель, не выходит из моды армейского кроя шинель». У ансамбля активная жизненная позиция. На счету молодого коллектива несколько творческих командировок - на Северный Кавказ, в Чечню, Дагестан. Совсем недавно они побывали в Луганской народной республике.

Фото: администрация Самары