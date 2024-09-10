В самарском Историческом парке возобновляется цикл просветительских лекций «Умный четверг»

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12 сентября в 14:00 приглашают на лекцию «П. В. Алабин: вера и труд на пользу Отечества», приуроченную к 200-летию государственного и общественного деятеля, самарского городского головы, почётного гражданина городов Вятка, Самара и София – Петра Владимировича Алабина.



Спикер: Мысова Елена Сергеевна - заведующая отделом культурно- образовательных программ Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В Алабина.



Лекция знакомит с событиями самарского периода жизни воина, учёного и патриота, почётного жителя нашего города П. В. Алабина. Удивительное разнообразие интересов, трудолюбие и убеждённость Петра Владимировича повлияли на развитие Самары в качестве промышленного, благоустроенного города с растущим уровнем культуры. 200 лет со дня рождения П. В. Алабина - немалый повод поговорить об этом уникальном человеке.

Вход свободный, 12+

Запись по тел. +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Фото: пресс-служба Исторического парка