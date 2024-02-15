В самарском Историческом парке «Россия – моя история» начинает работу выставка «Каждый охотник желает знать…»

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В Историческом парке «Россия – моя история» начинает работу выставка «Каждый охотник желает знать…», на которой представлен новый творческий проект Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.



Официальное открытие выставки состоится в субботу, 17 февраля, в 14.00.



Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением Союза журналистов в партнерстве с Историческим парком «Россия — моя история».



«Каждый охотник желает знать...» – любой из нас помнит эти слова с самого детства. Но часто ли мы задумываемся над значением цвета в жизни? Ведь все оттенки несут за собой эмоции и воспринимаются неоднозначно.

Авторы выставки, в названии которой используется детская считалочка, «играют» в цвет и включают в свою игру зрителя.

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