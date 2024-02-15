В самарском Историческом парке «Россия – моя история» начинает работу выставка «Каждый охотник желает знать…»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из самых значимых событий 2023 года стал запуск на базе ПИШ магистратуры по направлению «Информатика и вычислительная техника».
СамГМУ представил итоги работы Передовой медицинской инженерной школы за 2023 год на Совете по грантам
Профилактика должна начинаться с первых месяцев жизни. Заключается она в сохранении грудного вскармливания.
Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала о сохранении здоровья органов пищеварения у детей
"Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь".
В Екатеринбурге девушка выжила после падения с двадцатого этажа
Фишка торжества – выкуп невесты. 
Пара из Самары сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Конноспортивный клуб «Фаворит» будет оказывать помощь сотрудникам полиции .
В Волжском районе создана «Первая конная дружина» для охраны общественного порядка
В Безенчукскую больницу поставлены новые УЗИ-аппараты
В Безенчукскую больницу поставлены новые УЗИ-аппараты
В Самарской области прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля»
В Самарской области прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля»
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.22
EUR 97.81
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
Год семьи: в Самарском театре драмы состоится встреча с театральной семьей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском Историческом парке «Россия – моя история» начинает работу выставка «Каждый охотник желает знать…»

15 февраля 2024 13:02
188
В Историческом парке «Россия – моя история» начинает работу выставка «Каждый охотник желает знать…»

В Историческом парке «Россия – моя история» начинает работу выставка «Каждый охотник желает знать…», на которой представлен новый творческий проект Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Официальное открытие выставки состоится в субботу, 17 февраля, в 14.00.

Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением Союза журналистов в партнерстве с Историческим парком «Россия — моя история».

«Каждый охотник желает знать...» – любой из нас помнит эти слова с самого детства. Но часто ли мы задумываемся над значением цвета в жизни? Ведь все оттенки несут за собой эмоции и воспринимаются неоднозначно.
Авторы выставки, в названии которой используется детская считалочка, «играют» в цвет и включают в свою игру зрителя.

6+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Этнопарк дружбы народов приглашает на праздник «Зимние забавы»
15 февраля 2024  12:19
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
208
Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года.
14 февраля 2024  15:35
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области
640
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
14 февраля 2024  13:10
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
1037
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
14 февраля 2024  12:18
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
478
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
14 февраля 2024  12:11
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
470
Весь список