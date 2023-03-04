В самарском Историческом парке проходит региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов по «Что? Где? Когда?»

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Второй день в Историческом парке проходит региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов по «Что? Где? Когда?», совместно организованный с МСО.



Олимпиада проходит при поддержке аппарата уполномоченного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова.



Участие в игре приняли 39 команд вузов и ссузов Самарской области. Главной задачей участников была в командной игре проявить смекалку и правильно ответить на замысловатые вопросы. По результату игры, победившая команда отправится защищать честь региона на всероссийском этапе в Саранске.



Со вступительным словом выступил и наградил победителей заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Александрович Бурцев.



Самые отчаянные знатоки, т.е. победители и призеры получили памятные подарки от МСО (Молодёжь Самарской области) и набор коллекционных изданий «Рюриковичи» и «Романовы» от Исторического парка.

Фото: пресс-служба Исторического парка