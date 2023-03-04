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В самарском Историческом парке проходит региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов по «Что? Где? Когда?»

4 марта 2023 17:17
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По результату игры, победившая команда отправится защищать честь региона на всероссийском этапе в Саранске.

Второй день в Историческом парке проходит региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов по «Что? Где? Когда?», совместно организованный с МСО.

Олимпиада проходит при поддержке аппарата уполномоченного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова.

Участие в игре приняли 39 команд вузов и ссузов Самарской области. Главной задачей участников была в командной игре проявить смекалку и правильно ответить на замысловатые вопросы. По результату игры, победившая команда отправится защищать честь региона на всероссийском этапе в Саранске.

Со вступительным словом выступил и наградил победителей заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Александрович Бурцев.

Самые отчаянные знатоки, т.е. победители и призеры получили памятные подарки от МСО (Молодёжь Самарской области) и набор коллекционных изданий «Рюриковичи» и «Романовы» от Исторического парка.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка

Теги: Самара

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