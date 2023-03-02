В Самарском институте культуры состоится премьера спектакля-концерта «Концертная бригада приветствовать всех рада!»

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В воскресенье, 5 марта, в МКТК «Дирижабль» состоится премьера постановки «Концертная бригада приветствовать всех рада!» при участии выпускников вуза — артистов театра-студии «Галифе» при Доме Офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова и оркестра Самарского гарнизона под руководством В. А. Ворушилова.



Постановка представляет собой режиссерскую версию преподавателя театрального факультета вуза Александра Бригаднова пьесы Григория Горина «Прощай, конферансье!»



Спектакль-концерт посвящён артистам-героям Великой Отечественной войны в составе концертно-фронтовых бригад. Андрей Миронов, первый постановщик спектакля по пьесе «Прощай, конферансье!» в Театре сатиры писал: «Самое дорогое в пьесе для меня — это люди, ее населяющие. Незнаменитые, по-своему забавные и непутевые, но удивительно необходимые во все времена, а в трудное время вдвойне...», сообщает пресс-служба СГИК.

Фото: пресс-служба СГИК