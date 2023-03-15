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В Самарском филиале «Т Плюс» стартовала ремонтная кампания

15 марта 2023 17:57
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На предприятиях Самарского филиала ПАО «Т Плюс» началась плановая подготовка к отопительному периоду 2023-2024 гг

На предприятиях Самарского филиала ПАО «Т Плюс» началась плановая подготовка к отопительному периоду 2023-2024 гг. На данный момент выполняется капитальный ремонт двух энергетических котлов суммарной производительностью 290 тонн пара в час на Самарской ГРЭС и Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

В целом в рамках подготовки к следующему отопсезону энергокомпания выполнит капитальный и средний ремонт 5 турбоагрегатов и 4 газовых турбин общей мощностью 776 МВт и 8 котлоагрегатов производительностью 2280 тонн пара в час. На сегодняшний день график ремонтной кампании выполняется без отклонений.

Наиболее масштабные работы на генерирующем оборудовании запланированы на Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, ТЭЦ ВАЗа и Сызранской ТЭЦ. В частности, на ТЭЦ Волжского автозавода будут заменены рабочие лопатки 8, 9, 14 ступеней турбоагрегата №9, а на Сызранской ТЭЦ отремонтируют две газотурбинные установки с проведением инспекции трактов горячего газа.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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