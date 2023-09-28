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В Самарском филиале Фонда «Защитники Отечества» для детей ветеранов провели мастер-класс по дрон-рейсингу

28 сентября 2023 10:36
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В Самарском филиале Фонда «Защитники Отечества» для детей ветеранов провели мастер-класс по дрон-рейсингу

В Самарском филиале Фонда «Защитники Отечества» уделяют внимание детям и членам семей участников СВО. Им, как никому сейчас, нужны забота и позитивные эмоции. Поэтому для них организуются различные мероприятия: спортивные, культурные, досуговые.
Для детей ветеранов в этот раз провели мастер-класс по дрон-рейсингу. Это гоночные соревнования квадрокоптеров небольших размеров на специально оборудованных трассах. Мероприятие было организовано при поддержке Регионального отделения ВФСЛСИН, а также Федерации гонок дронов Самарской области. 
Президент Федерации и тренер Евгений Байбиков рассказал участникам о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и показал, каким образом эти дроны мастерски перемещаются в пространстве, преодолевая все препятствия.
Участники мастер-класса проявили живой интерес к этому увлекательному виду спорта, а дети не смогли устоять перед соблазном научиться управлять беспилотниками и с удовольствием потренировались на симуляторе под чутким руководством профессионалов.
Такие встречи планируется проводить регулярно, в том числе в рамках проекта «НКО для ветеранов. Новые лидеры гражданского общества», который является победителем региональной сессии 2023 года по направлению «Национальная социальная инициатива». Этот проект направлен на вовлечение новых ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, в реализацию социально значимых проектов, направленных на решение проблем общества и ветеранов.
 

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