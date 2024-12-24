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На старте мероприятия участники водили хороводы, отгадывали зимние загадки и радовались встрече и общению.
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В Самарском Дворце ветеранов для ребят с ОВЗ показали театрализованное представление «Приключения на новогодней фабрике подарков»

24 декабря 2024 17:38
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На старте мероприятия участники водили хороводы, отгадывали зимние загадки и радовались встрече и общению.

23 декабря в Самарском Дворце ветеранов для долгожданных гостей - ребят с ограниченными возможностями здоровья показали театрализованное представление «Приключения на новогодней фабрике подарков». Организаторами события выступили Самарский Дворец ветеранов и городская общественная организация инвалидов.

«Надеюсь, что это мероприятие станет праздником для ребят, когда исполнится хотя бы часть их желаний и мечтаний. Сказку представят воспитанники центра детского творчества «Восход». Зрителями станут 50 учащихся начальных классов, и нам хочется подарить им хорошее настроение и возможность по-настоящему почувствовать, что же такое Новый год», – отметила директор Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова.

На старте мероприятия участники водили хороводы, отгадывали зимние загадки и радовались встрече и общению. Затем для гостей Дворца ветеранов показали увлекательный спектакль «Приключения на новогодней фабрике подарков», который подготовили преподаватели и воспитанники Театрального коллектива «ВиР» МБУ ЦДТ «Восход» под руководством Веры Васильевой.

Яркие костюмы, интересный сюжет и зажигательная музыка создали настоящую атмосферу праздника. Юные зрители повстречались со сказочными персонажами – Кикиморой, Лешим, Снеговиком, Змеем Горынычем, Дедом Морозом и Снегурочкой. 

В финале спектакля гости Дворца ветеранов прочитали любимые стихотворения, сфотографировались с главным новогодним волшебником и получили сладкие новогодние подарки.

Театрализованное представление было интересным и для детей, и для уже взрослых зрителей. «Мы с моим сыном – ребенком с ограниченными возможностями здоровья пришли во Дворец ветеранов впервые. Для нас обоих это возможность для общения с приятными людьми, получения новых впечатлений. Дети-инвалиды очень нуждаются в общении, им требуется проводить время в обществе, хотя их возможности ограничены», – рассказала жительница Самары Кристина Шияпова.

Организаторы праздничного мероприятия добились главного – каждый гость почувствовал свою причастность к зимнему празднику и получил возможность зарядиться позитивными эмоциями, что сделает встречу Нового года еще более запоминающейся и радостной!

 

Фото:   Администрация Самары

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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