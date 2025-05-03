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7 мая в 18:30, 8 мая в 18:00, 31 мая в 18:00 на большой сцене Самарской драмы будет представлена повесть для театра в двух действиях Вячеслава Кондратьева «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+).

Режиссёр-постановщик — Валерий Маркин, художник-постановщик — Екатерина Чазова, художник по костюмам — Светлана Чазова.



Лейтенант Володька, 22-летний московский паренёк, с первого дня войны оказался на фронте. В тяжелейших боях подо Ржевом заслужил медаль «За отвагу». Летом 1942-го, после ранения и госпиталя, он получает отпуск и попадает на месяц в столицу. Ему бы радоваться, однако юный лейтенант не в силах свыкнуться с обыденной московской жизнью...

Фото: минкульт СО