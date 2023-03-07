В Самарском Доме офицеров прошел благотворительный концерт певицы Вики Цыгановой

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В Доме офицеров Самарского гарнизона МО РФ прошел благотворительный концерт певицы Вики Цыгановой «Вместе – к Победе!» для военнослужащих-участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию в госпиталях региона, а также членов их семей.



Организаторами мероприятия выступили: ОАО РЖД, Комитет семей воинов Отечества, Общественная палата Самарской области.

Девять лет назад певица поддержала народ Донбасса. Она помогает нуждающимся, собирая гуманитарную помощь, неоднократно посещая ЛНР и ДНР. Сегодня исполнительница хитов СВО «Вагнер», «Огонь перемен», «Давай, Донбасс, огня!» выступила перед военнослужащими, которые участвовали в спецоперации, и их родственниками в рамках благотворительных культурно-патриотических проектов.



Певица и группа "Северный ветер" исполнили как известные хиты, так и новые патриотические песни.



Певица Вика Цыганова в рамках проекта Общественной палаты «Творцы счастья» провела творческую встречу с детским творческим коллективом и поделилась секретами мастерства.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО