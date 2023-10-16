В самарском ДК «Заря» состоится финал городского правового турнира «В рамках закона»

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17 октября в 11:00 в ДК «Заря» (ул. 9 мая, д. 16) пройдёт финальный этап городского правового турнира среди общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций «В рамках закона».

Районный этап турнира окончен. Пришло время 10 командам-победителям встретиться в ДК «Заря» на финале, чтобы сразиться за звание лучших в области права.

В этот раз участникам предстоят более сложные задания, подготовленные юристами и специалистами по работе с молодежью. Теперь жюри точно смогут понять, кто должен одержать победу в городском правовом турнире «В рамках закона», сообщает пресс-служба СДМ.

Фото предоставлено пресс-службой "Самарского Дома молодежи"