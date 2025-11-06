В самарском бизнес-инкубаторе состоится финал региональной выставки #ДВИЖ_ИН_САМ

162

13 ноября 2025 года в Самарском бизнес-инкубаторе состоится финал региональной выставки научно-технического творчества #ДВИЖ_ИН_САМ. Студенты колледжей и техникумов региона представят действующие прототипы и рационализаторские проекты, выполненные как по собственным идеям, так и по кейсам от ведущих предприятий области.

Проект #ДВИЖ_ИН_САМ направлен на развитие инженерного мышления и рационализаторства у молодежи, прежде всего на студентов колледжей и техникумов — тех, кто уже завтра приходит на производство. Цель проекта — сформировать у них привычку не только выполнять заданные алгоритмы, но и искать и предлагать альтернативные решения для повышения эффективности производства. Недавно проект был представлен губернатору Вячеславу Федорищеву и получил его поддержку.

Этим летом проект был признан одним из лучших на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», на котором Самарская область вошла в число лидеров по количеству поданных заявок.

В этом году выставка пройдет по двум направлениям. На первом – «Я – изобретатель» – студенты традиционно демонстрируют свои макеты и проекты, на втором – «Кейс от работодателя» – молодые люди выполняют задания от крупных местных предприятий. Для ребят это возможность попробовать свои силы, а также получить отклик экспертов, обрести полезный опыт и даже подыскать будущее место трудоустройства.

«Нам как потенциальному работодателю интересно знакомиться со студентами, — отмечает представитель одного из предприятий-партнеров проекта Ольга Бахтиярова. — Так мы участвуем в развитии кадрового потенциала и понимаем, на что обращать внимание при найме».

Для итогового мероприятия проекта студенты подготовили немало интересного. Так, команда четверокурсников Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Е.В. Золотухина представила модернизированное рабочее место для электромонтажников. «Мы добавили возможность работы сидя, – рассказывает Александр Маслов. – Ящики для инструментов можно размещать с удобной стороны – как для правшей, так и для левшей. Кроме того, наш стол можно расширять в длину и в ширину. Поверхность стола можно менять до сорока пяти градусов, что стало изюминкой проекта. Электромонтажникам наша идея пришлась по душе».

А студент третьего курса того же колледжа Георгий Соколов для госпиталя в Снежном за пару дней изготовил носилки – легкие, мобильные, но при этом прочные и выдерживающие большой вес.

Ирина Цикина, которая учится по специальности «Дошкольное образование», придумала учебное игровое пособие «Города-герои», совместив различные виды игр. Дети составляют слова, собирают пазлы, распределяют памятники и технику. Проект недавно опробовали в одной из подготовительных групп, и детям игра очень понравилась.

«В третий раз наш центр проводит выставку научно-технического творчества, которая дает возможность студентам среднего профессионального образования реализовать себя в качестве рационализатора и изобретателя. Всего за время, что существует проект, около пятисот молодых рационализаторов смогли попробовать свои силы и показать будущим работодателям свою ценность и полезность на производстве. В этом году на выставку заявлено 120 участников», - рассказала Ольга Сарокваша, заместитель директора по образовательной и инновационной деятельности Центра профессионального образования Самарской области, автор проекта «Выставка научно-технического творчества детей и молодежи #ДВИЖ_ИН_САМ».

Фото: департамент информационной политики СО