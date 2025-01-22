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В Самарской областной детской библиотеке пройдет час мужества, посвященный 78-летию снятия блокады Ленинграда

22 января 2025 17:20
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27 января отмечается важная дата в истории нашей страны – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

С 24 января по 2 февраля в Самарской областной детской библиотеке пройдет программа мероприятий, посвященная 81-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в рамках Года защитника Отечества «Подвигу Великого города».

27 января – День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками (1944 год). 81 год назад 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве – Ленинграда. За блокаду, продолжавшуюся на протяжении 872 дней, немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников.

С тех пор 27 января отмечается важная дата в истории нашей страны – День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Память о тех страшных временах сохранилась в произведениях многих писателей и литераторов. О героизме и мужестве, дружбе и преданности переживших блокаду ленинградцев написано немало книг, значительная часть которых автобиографична и основана на реальных историях.

На мероприятиях программы «Подвигу Великого города» с читателями пройдет разговор о событиях периода блокады, подвиге защитников Ленинграда.

Участникам напомнят ключевые события, даты и факты этого трагического периода, расскажут о значении обороны города для хода всей Великой Отечественной войны. Пройдет чтение и обсуждение фрагментов из литературных произведений, посвященных блокаде. «Проиллюстрируют» исторические события подборка книг выставки «Дорога памяти в блокадный Ленинград» и специальная фотовыставка «Блокада в 10 предметах».

 

Фото:   минкульт СО

 

 

Теги: Самара

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