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В Самарской областной детской библиотеке отметят День Самарской символики (0+).

17 июля 2024 года с 10:00 до 18:00 Самарская областная детская библиотека проведет программу ко Дню Самарской символики «История Самарской губернии в истории символов».

В День Самарской символики в библиотеке пройдет литературно-игровая программа для детей и их родителей, посвященная всему, что связано с геральдикой, достопримечательностями, знаковыми событиями и людьми Самарской области.

В 11:00 для самых маленьких пройдет литературно-познавательный час «Моя Самара».

В 12:00 читатели школьного возраста отправятся в краеведческий дозор «Чудеса Самарской губернии».

А в 17:00 дети и их родители смогут проверить свои знания о родном крае в уникальной твистер-игре «Мой дом – Россия».

В течение дня будет работать интерактивная книжная выставка «Там, где Волга сказку сторожит».

Фото: минкульт СО