В Самарской областной библиотеке открылась выставка,посвященная истории телевидения

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1 апреля в отделе правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) открылась выставка документов «История изобретения телевидения: люди и судьбы». Экспозиция проходит в рамках проекта «Эволюция изобретательской мысли».

Выставка посвящена одному из важнейших достижений XX столетия – телевизионному вещанию, изобретение которого кардинальным образом изменило сферу информационного обмена. Развитию телевизионного вещания своими идеями и открытиями способствовали многие учёные и изобретатели, в том числе и отечественные. Так, у истоков создания телевидения стоял наш соотечественник – учёный Борис Львович Розинг, своими трудами подготовивший почву для дальнейшего совершенствования технологии электронного телевидения.

Под влиянием Б.Л. Розинга также происходило формирование «научно-инженерного фундамента» будущего изобретателя системы электронного телевидения Владимира Козьмича Зворыкина. В 1931 году он изобрёл первую передающую телевизионную трубку – иконоскоп, после чего развитие этой отрасли техники приняло лавинообразный характер.

Об этих и других пионерах телевидения, учёных, инженерах, специалистах, а также их изобретениях рассказывает выставка «История изобретения телевидения: люди и судьбы», материалы для которой были подобраны в обширных фондах областной библиотеки.

Посетить экспозицию можно будет до 30 апреля. Для организованных групп доступна возможность записаться на экскурсию, которую готовы провести работники отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ. Для того, чтобы сделать это, необходимо позвонить по телефону:+7 (846) 263-44-59.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел правовой и патентно-технической информации (3 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ