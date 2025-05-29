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В Самарской области заключен судом под стражу мужчина, подозреваемый в хулиганстве

29 мая 2025 20:37
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26 мая подозреваемый в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.

По ходатайству следователя Центрального межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Самарской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 33-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия). 

По версии следствия, 26 мая 2025 года подозреваемый в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что он же 29 августа 2024 года путем мошенничества похитил автомобиль гражданина, который подписал договор купли – продажи  автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, но денежные средства от продажи автомобиля не получил. По данному факту в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовные дела соединены в одно производство.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

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