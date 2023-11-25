В Самарской области презентовали трофей «Игр Будущего»

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В четверг, 23 ноября, жители Самары наблюдали за перемещением кортежа «Игр Будущего». С утра трофей покатали по Волге, затем показали в музее авиации и космонавтики имени С.П. Королева Самарского университета.



К вечеру кортеж с трофеем приехал во Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, где стал главным украшением большого фиджитал-праздника. В его программе был турнир по фиджитал-футболу, JustDance, интерактивные зоны и автограф-сессии футболиста самарских «Крыльев Советов» Максима Витюгова, а также звезд футбольной медиалиги из команды 2DROTS - Александра «Стиль» Степанова и Богдана «Богди» Тимошенко.



В награждении победителей турнира по фиджитал-футболу приняла участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Путь трофея «Игр Будущего» стартовал в Москве 14 ноября в рамках празднования «100 дней до Игр Будущего». За две недели кортеж с главным призом турнира преодолеет несколько тысяч километров, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: минспорта СО