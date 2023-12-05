В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации

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В Самарской области жители с ограниченными возможностями здоровья, связанными с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, преклонным возрастом, могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации. В настоящее время в регионе на базе учреждений социального обслуживания работает 48 пунктов проката ТСР. В этом году этими услугами уже воспользовались более 4 тысяч человек.



В рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, ведется работа для улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов.



ТСР помогают облегчить повседневную жизнь пожилым и людям с инвалидностью, а также родственникам, которые за ними ухаживают. Получить средства реабилитации в пунктах проката могут и участники специальной военной операции. Предоставляются такие средства на безвозмездной основе.



На сегодняшний день фонд технических средств реабилитации пунктов проката составляет около 4,5 тысяч единиц. Ежегодно происходит обновление фонда. Подобрать подходящие средства и вспомогательное оборудование, а также научиться его использовать помогают специалисты комплексных центров соцобслуживания.



«В связи с неудачным падением у меня случился перелом коленного сустава. Покупку коляски самостоятельно не осилила и испытывала большие неудобства, что не могла передвигаться и приходилось постоянно просить о помощи посторонних. Мне соседка посоветовала обратиться в Комплексный центр за коляской, где мне и помогли», - рассказывает жительница Большечерниговского района Вазифа Гизитдиновна Хазеева.



«Социальный работник обратилась в пункт проката и помогла мне оформить ходунки, которыми я сейчас пользуюсь. С ними ходить гораздо легче и чувствуешь себя увереннее, смелее. А совсем недавно с их помощью, я вновь смогла выбраться на мероприятие, посвященное дню пожилого человека, чему, конечно, очень рада», - делится жительница Большеглушицкого района Нина Григорьевна Душкина.



«Муж оформил мне ходунки в прокат, так как после инсульта я не могла даже по квартире сама ходить, сильно ослабла. Они во многом облегчили мою жизнь и позволили вернуться к привычным домашним делам», - говорит Анна Ивановна Етриванова из Нефтегорского района.



«Я всю жизнь была активной и на пенсии тоже хочется не отставать от жизни. Рядом с моим домом сейчас находится площадь, где проходят все районные мероприятия, и так хочется выйти, посмотреть на молодёжь, повстречать своих знакомых, просто погулять, но в мои 85-ть это уже не так легко, как раньше. Честно могу сказать, что выручают средства реабилитации! В прямом смысле дают дополнительную опору, поддерживают. Сейчас радуюсь, что хоть пусть и медленно, но зато передвигаюсь самостоятельно. А это для пожилого человека большое дело!», - отмечает Раиса Алексеевна Девочкина из Большеглушицкого района.

Фото: министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.