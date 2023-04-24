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В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Твой выбор»

24 апреля 2023 12:07
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В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Твой выбор»

Полицейские и общественники провели с учащимися беседы, направленные на формирование у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии.

В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Твой выбор», целью которой является предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности в молодежной среде.

Так, в Челно-Вершинском и Безенчукском районах полицейские и общественники при территориальных ОВД встретились с учащимися школ региона. В формате диалога присутствующим рассказали о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, продемонстрировали тематические видеоролики. Учащимся напомнили об ответственности за совершение административных правонарушений и уголовных преступлений, касающихся распространения и пропаганды атрибутики и символики экстремистских организаций, реабилитации нацизма, возбуждения ненависти и вражды, в том числе на страницах социальных сетей. Общественники призвали ребят вести здоровый образ жизни, идти к намеченным целям и соблюдать закон.

А сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району на местных улицах раздали молодым людям профилактические памятки, призывая относиться друг к другу уважительно, как в реальной жизни, так и в сети Интернет. Необходимо быть внимательными при общении с незнакомцами и выборе контента для публикации на своих страницах. При создании фото, видео, а также при комментировании постов недопустимы экстремистские проявления и призывы к совершению противоправных действий.

Также сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району пригласили воспитанников подшефного социального центра посетить Отдел полиции, чтобы поговорить с ними на тему необходимости выбора правильного жизненного пути. В ходе экскурсии ребята по бывали в служебном тире, а также познакомились с работой полицейских собак. Сотрудники полиции побеседовали с воспитанниками о пользе здорового образа жизни, рассказали, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную физическую форму. Ребятам напомнили о правилах поведения на улице и в общественных местах, а также разъяснили о необходимости обращения к взрослым и в полицию в случаях противоправных действий в отношении них или их друзей и знакомых.

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