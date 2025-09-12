В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»

156

Судебными приставами совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России по Самарской области проверено свыше 30 человек – водителей и пассажиров маломерных судов. Оказался среди них и один должник, чье маломерное судно было подвержено описи и аресту.

В рамках акции «Должник на воде» сотрудники рассказали о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» (r63.fssp.gov.ru/iss/ip), с помощью которого можно получить информацию об исполнительном производстве и оплате задолженности. Cудебные приставы также проинформировали граждан о преимуществах взаимодействия с сотрудниками Службы с помощью портала Госуслуг.