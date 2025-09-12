Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»

12 сентября 2025 11:20
156
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»

Судебными приставами совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России по Самарской области проверено свыше 30 человек – водителей и пассажиров маломерных судов. Оказался среди них и один должник, чье маломерное судно было подвержено описи и аресту.
В рамках акции «Должник на воде» сотрудники рассказали о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» (r63.fssp.gov.ru/iss/ip), с помощью которого можно получить информацию об исполнительном производстве и оплате задолженности. Cудебные приставы также проинформировали граждан о преимуществах взаимодействия с сотрудниками Службы с помощью портала Госуслуг.

Теги: Судебные приставы

