Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

5 сентября 2025 14:46
122
Программа помогает женщинам с детьми проявить себя не только в роли мамы и хранительницы домашнего очага, но и в роли предпринимателя.

В понедельник, 8 сентября 2025 года завершается прием заявок на участие в образовательном проекте «Мама-предприниматель». Жительницы региона еще могут успеть стать участницами программы, заполнив заявку на сайте мамапредприниматель.рф.

Программа помогает женщинам с детьми проявить себя не только в роли мамы и хранительницы домашнего очага, но и в роли предпринимателя. Каждая участница сможет бесплатно обучиться основам ведения своего дела, упаковать идею в полноценный проект и представить ее на суд экспертам. Проект-победитель регионального этапа получит грант – 150 тысяч рублей.

Открыть студию для детей и мам жительница Тольятти Ольга Талабаева решила, находясь в декрете. Педагог с многолетним стажем поняла, что женщинам не хватает места, где они могли бы получать знания о материнстве и поддержку, а дети могли бы посещать развивающие занятия. Два года назад с привлечением средств социального контракта было открыто первое пространство «VERA.V.MAMY», а спустя год – еще одно.

Об образовательной программе «Мама-предприниматель» Ольга Талабаева узнала от специалистов центра «Мой бизнес». Там она прошла бизнес-обучение, защитила свой проект и вошла в число финалисток регионального этапа.

«Проект дал мне уверенность в своих силах, большие знания по предпринимательству, в том числе, о возможностях господдержки. После программы я оформила статус социального предпринимателя, воплотила идею – запустила группу кратковременного пребывания детей, а также оформила льготный заем в Гарантийном фонде», - рассказывает Ольга.

В конце августа дети переехали в новое, просторное помещение, и теперь студия функционирует как полноценный детский сад. В соседнем помещении уже идет ремонт – вскоре туда заедет ясельная группа.
Финалистка проекта 2024 года отмечает, что участие в программе дает мамам большое количество преимуществ: уверенность, вдохновение, подсвечивает пути развития для начинающих предпринимательниц.

Региональный этап программы «Мама-предприниматель» реализует минэкономразвития Самарской области и центр «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Обучение пройдет с 15 по 19 сентября в Тольятти, с 22 по 26 сентября в Самаре. Опытные тренеры и наставники поделятся знаниями и опытом в самых разных направлениях: от выбора формы регистрации и налогового режима до маркетинговых инструментов и оценки прибыльности бизнеса.

«Ежегодно мы помогаем участницам программы делать свои первые шаги в бизнесе. С каждым занятием они становятся увереннее в себе, под руководством наставников создают полноценные проекты, презентуют их и доказывают перспективность своих идей. И мы очень рады следить за развитием проектов наших выпускниц, многие из которых успешно продолжают свой предпринимательский путь», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. 

По итогам обучения состоятся полуфиналы в городах – участницы представят свои проекты перед экспертным жюри, которое оценит экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость, чтобы определить список финалисток.

Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре. Победительница получит грант в размере 150 тысяч рублей на запуск своего дела и сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

