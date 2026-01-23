Долина закрыла долги по ЖКХ за квартиру, которую присудили Лурье

Народная артистка России Лариса Долина полностью оплатила коммунальные платежи по своей прежней квартире в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

По словам представителя Лурье, Долина рассчиталась с задолженностью по ЖКХ, включая платежи за последний месяц. Претензий по коммунальным долгам к артистке, как уточнила адвокат, у новой собственницы нет.

Ранее Главное управление ФССП по Москве сообщало об исполнительном производстве в отношении Долиной, связанном с квартирой в центре столицы. При этом 19 января 2026 года Полина Лурье стала новой собственницей жилья и получила ключи.