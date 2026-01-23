В Самаре реорганизуют детсады №48 и №49 в историческом центре

В Самаре планируется реорганизация двух дошкольных учреждений в историческом центре города. Детский сад № 48 на улице Венцека, 33, будет присоединён к детскому саду комбинированного типа № 49 на улице Ленинградской, 80.

Объединённое учреждение получит название МБДОУ «Детский сад № 49» и будет располагаться по адресу: улица Ленинградская, 80.

Как указано в проекте постановления мэрии от 22 января 2026 года, причиной реорганизации названо ведение однородной деятельности двумя муниципальными учреждениями при отсутствии экономической целесообразности.

Целью объединения является совершенствование внутренней структуры, оптимизация расходов на содержание и более эффективное использование ресурсов в системе образования. На проведение процедуры реорганизации предусмотрено 3,4 тысячи рублей, пишет Самара-МК.