Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства

Пять новых предприятий Самарской области («Ампресс», «Акрон Металл Ресурс», «МКС», «СУММАТО» и «ЭКОПРОМ») официально вступили в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Эти компании из Самары и Тольятти представляют ключевые секторы: автокомпоненты, металлообработку, производство упаковки и переработку вторичного сырья.

В течение полугода специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) проведут на каждом детальную диагностику, обучат команды и начнут внедрять инструменты бережливого производства на пилотных участках. В работе помогут цифровые платформы производительность.рф и эффективность.рф.



По итогам 2025 года 72,37% компаний-участниц в регионе достигли роста производительности труда не менее 5% (при плане в 50%).

С 2018 года обучение прошли более 3500 сотрудников.

А в 2026 году к проекту в Самарской области присоединится ещё 26 предприятий из разных отраслей несырьевого сектора, что доведет общее число реализованных проектов до 226.