22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь инновационных компаний-резидентов.
«Жигулёвская долина»: на очередном заседании Клуба резидентов прозвучала важная информация для стартапов
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
В ИК №15 состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню почерка — всероссийскому празднику, направленному на популяризацию культуры письма и развитие внимания к графической стороне речи.
В ИК-15 УФСИН СО прошёл День почерка: лекция, викторина и внимание к культуре письма
С 24 по 26 января местами в Самарской области ожидается мороз -30, -32 С.
В регионе ожидаются сильные морозы
В Самаре состоятся ежегодные соревнования по танцевальному спорту - Кубок Самарской области «Жемчужина Поволжья»
В Самарской области планируется строительство новых микрорайонов
Снегопады влияют на продуктивность каждого второго работника
В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой

147
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой

Аналитики Авито узнали, какие книги пользовались наибольшей популярностью у россиян в 2025 году. Оказалось, что в Самаре продажи нехудожественных книг на платформе выросли в четыре раза. Заметнее всего в этой категории увеличились продажи книг о религии, а также спорте, красоте и здоровье. 

В 2025 году продажи книг на Авито в Самаре выросли на 32% по сравнению с 2024 годом. При этом продажи нехудожественных книг за этот период выросли в четыре раза.

Самый заметный рост продаж среди нехудожественной литературы в Самаре продемонстрировали религиозные книги — их продажи выросли в десять раз. На втором месте по росту продаж — книги о спорте, красоте и здоровье, их стали покупать в 9,5 раз чаще. Топ-3 замыкают книги для родителей с ростом продаж также в 9,5 раз. Далее следуют книги о науке, технике и информационных технологиях — их стали покупать чаще в девять раз. Также в пятерке лидеров — книги на тему бизнеса, экономики и финансов. Их продажи выросли в восемь раз.

Продажи художественной литературы также выросли. По всей России самый заметный рост показала фантастика — книги этого жанра стали покупать чаще в 3,5 раза. На втором месте — мистика с ростом продаж в три раза. Тройку жанров-лидеров замыкают детективы — их стали покупать чаще в два раза. За ними следуют юмористические книги — рост продаж на 24%. Также на 9% чаще стали покупать книжные драмы. 

 

 

В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
167
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
175
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
425
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
758
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
565
