жители Самары увлеклись нехудожественной литературой

Аналитики Авито узнали, какие книги пользовались наибольшей популярностью у россиян в 2025 году. Оказалось, что в Самаре продажи нехудожественных книг на платформе выросли в четыре раза. Заметнее всего в этой категории увеличились продажи книг о религии, а также спорте, красоте и здоровье.

В 2025 году продажи книг на Авито в Самаре выросли на 32% по сравнению с 2024 годом. При этом продажи нехудожественных книг за этот период выросли в четыре раза.

Самый заметный рост продаж среди нехудожественной литературы в Самаре продемонстрировали религиозные книги — их продажи выросли в десять раз. На втором месте по росту продаж — книги о спорте, красоте и здоровье, их стали покупать в 9,5 раз чаще. Топ-3 замыкают книги для родителей с ростом продаж также в 9,5 раз. Далее следуют книги о науке, технике и информационных технологиях — их стали покупать чаще в девять раз. Также в пятерке лидеров — книги на тему бизнеса, экономики и финансов. Их продажи выросли в восемь раз.

Продажи художественной литературы также выросли. По всей России самый заметный рост показала фантастика — книги этого жанра стали покупать чаще в 3,5 раза. На втором месте — мистика с ростом продаж в три раза. Тройку жанров-лидеров замыкают детективы — их стали покупать чаще в два раза. За ними следуют юмористические книги — рост продаж на 24%. Также на 9% чаще стали покупать книжные драмы.