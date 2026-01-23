Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года

В Самарской области печное отопление по-прежнему остается актуальным для многих жителей частных домов и дач. Однако, несмотря на свою распространенность, оно остается источником повышенной пожарной опасности, особенно в период холодов.

Статистика подтверждает эту тревожную тенденцию: за истекший период 2026 года 18 пожаров произошли из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Эти цифры стабильны по сравнению с прошлым годом, но каждая из этих трагедий могла быть предотвращена при соблюдении элементарных правил. Основные

причины пожаров, связанных с печным отоплением:

Технические неисправности:

трещины в кладке печи, через которые могут проникать искры и горячие газы. Засоренный сажей дымоход, который может воспламениться. Неправильно устроенная или поврежденная разделка – критически важное расстояние между дымовым каналом и деревянными конструкциями дома.

Человеческий фактор:

оставление топящейся печи без присмотра. Размещение горючих материалов (дров, белья для сушки) в непосредственной близости от печи. Использование легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин) для розжига.

Как обезопасить свой дом

Строго соблюдайте правила пожарной безопасности.

Подготовка к отопительному сезону:

перед началом сезона тщательно проверьте и отремонтируйте печь и дымоход. Обязательно прочистите дымоход от сажи, чтобы предотвратить его возгорание. Перед топкой уложите предтопочный лист из негорючего материала (металл, керамика) размером не менее 50x70 см. На нем и на полу рядом нельзя хранить горючие материалы.

Безопасная эксплуатация:

никогда не оставляйте топящуюся печь без присмотра, особенно детям.

Запрещено: использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига. Избегайте перекала печи – топите ее умеренно. Золу и шлак проливайте водой и удаляйте в безопасное место, подальше от строений.

Внимание! Сильные морозы – повышенный риск пожаров! Согревайтесь безопасно. Пусть тепло вашего дома приносит только уют.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!

Телефоны экстренных служб: 101 или 112.