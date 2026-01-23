Я нашел ошибку
Главные новости:
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года

67
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года

В Самарской области печное отопление по-прежнему остается актуальным для многих жителей частных домов и дач. Однако, несмотря на свою распространенность, оно остается источником повышенной пожарной опасности, особенно в период холодов.

Статистика подтверждает эту тревожную тенденцию: за истекший период 2026 года 18 пожаров произошли из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Эти цифры стабильны по сравнению с прошлым годом, но каждая из этих трагедий могла быть предотвращена при соблюдении элементарных правил. Основные

причины пожаров, связанных с печным отоплением:

Технические неисправности:

трещины в кладке печи, через которые могут проникать искры и горячие газы. Засоренный сажей дымоход, который может воспламениться. Неправильно устроенная или поврежденная разделка – критически важное расстояние между дымовым каналом и деревянными конструкциями дома.

Человеческий фактор:

оставление топящейся печи без присмотра. Размещение горючих материалов (дров, белья для сушки) в непосредственной близости от печи. Использование легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин) для розжига.

Как обезопасить свой дом

Строго соблюдайте правила пожарной безопасности.

Подготовка к отопительному сезону:

перед началом сезона тщательно проверьте и отремонтируйте печь и дымоход. Обязательно прочистите дымоход от сажи, чтобы предотвратить его возгорание. Перед топкой уложите предтопочный лист из негорючего материала (металл, керамика) размером не менее 50x70 см. На нем и на полу рядом нельзя хранить горючие материалы.

Безопасная эксплуатация:

никогда не оставляйте топящуюся печь без присмотра, особенно детям.

Запрещено: использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для розжига. Избегайте перекала печи – топите ее умеренно. Золу и шлак проливайте водой и удаляйте в безопасное место, подальше от строений.

Внимание! Сильные морозы – повышенный риск пожаров! Согревайтесь безопасно. Пусть тепло вашего дома приносит только уют.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!

Телефоны экстренных служб: 101 или 112.

