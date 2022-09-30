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В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации

30 сентября 2022 11:51
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В Самарской области запущен чат-бот по мобилизации

С его помощью жители региона могут получить ответы на часто возникающие вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации: Кто подлежит призыву? Какое социальное обеспечение предусмотрено для граждан, призываемых из запаса в ходе частичной мобилизации? Содержится также и другая информация для призванных и их родственников.

Чат-бот @mobilization163_bot - дополнительный способ получения информации без необходимости совершать телефонный звонок. С его помощью можно круглосуточно и быстро получить ответы на вопросы при наличии смартфона, ноутбука или компьютера. Для этого требуется приложение Telegram, установленное на устройстве.

В случае возникновения дополнительных вопросов, можно обратиться за консультацией по короткому номеру «122».  Необходимая информация также размещается на интернет-ресурсе Объясняем.РФ.

Чат-бот будет обновляться по мере поступления новой информации.

Напомни, что в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова создана рабочая группа по вопросам частичной мобилизации. В ее состав вошли представители военкомата, военной прокуратуры, Правительства региона, Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка. В информационно-разъяснительной работе будут задействованы платформа «Объясняем.РФ», Центр управления регионом, горячая линия «122», средства массовой информации.  Содействие военным комиссариатам в решении задач частичной мобилизации является сегодня ключевым направлением в работе региональных властей. Глава региона находится на постоянной связи с военным комиссаром, организован мониторинг за проведением призыва, особое внимание уделяется соблюдению всех норм законодательства. 

Ранее по поручению Дмитрия Азарова были взяты на особый контроль обращения о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора. По каждому случаю проведена работа. В результате 69 мужчин после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи, в соответствии с законодательством получили отсрочку и вернулись домой.  По итогам этой работы Дмитрием Азаровым совместно с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым принято решение о корректировке работы комиссий — сейчас в них работают врачи как при обычном призыве. Это позволяет более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом факторов, связанных с состоянием здоровья.

Теги: Акценты В центре внимания

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