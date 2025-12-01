В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 

Что умеет чат-бот?

Записаться в МФЦ – выберите удобное время и отделение;

Проверить готовность документов – узнайте статус заявления мгновенно;

Узнать адреса и режим работы – актуальная информация по всем филиалам;

Отменить запись приёма.

Почему это удобно?

Работает 24/7: забыли записаться днем? Сделайте это поздно вечером или ночью!;

Экономит время: не нужно ждать на линии, все действия — за секунды;

Простота и удобство: интуитивно понятный интерфейс не требует от пользователей специальных знаний или навыков;

Безопасность данных: MAX является российским мессенджером, внесенным в реестр отечественного ПО, что гарантирует защиту и безопасность персональных данных пользователей.

Как начать пользоваться?

Скачайте приложение MAX или откройте его веб-версию на max.ru.

Найдите бота: просто наведите камеру вашего телефона на QR-код.

Начните диалог, выбрав нужную опцию из меню.

Делитесь новостью с друзьями — пусть они тоже будут в курсе