В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 

Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг

229
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 

 

Что умеет чат-бот?
 Записаться в МФЦ – выберите удобное время и отделение;
 Проверить готовность документов – узнайте статус заявления мгновенно;
 Узнать адреса и режим работы – актуальная информация по всем филиалам;
 Отменить запись приёма.

Почему это удобно?
 Работает 24/7: забыли записаться днем? Сделайте это поздно вечером или ночью!;
 Экономит время: не нужно ждать на линии, все действия — за секунды;
Простота и удобство: интуитивно понятный интерфейс не требует от пользователей специальных знаний или навыков;
Безопасность данных: MAX является российским мессенджером, внесенным в реестр отечественного ПО, что гарантирует защиту и безопасность персональных данных пользователей.

Как начать пользоваться?
Скачайте приложение MAX или откройте его веб-версию на max.ru.
Найдите бота: просто наведите камеру вашего телефона на QR-код.
Начните диалог, выбрав нужную опцию из меню.
Делитесь новостью с друзьями — пусть они тоже будут в курсе

Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
