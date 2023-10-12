В Самарской области за год почти на 15% упал спрос на медиков и фармацевтов

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Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили спрос и предложение на рынке труда в сфере медицины и фармацевтики. В Самарской области за год спрос на сотрудников снизился на 14,6%, количество резюме выросло, но сфера остается дефицитной.

В сентябре 2023 года работодатели разместили в Самарской области более 1,5 тысяч вакансий в сфере медицины и фармацевтики. Это на 14.6% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 3,3% больше, чем в августе 2023 года.

Наиболее активные работодатели в этой сфере — Самарский государственный медицинский университет, фармацевтическая компания Озон, Самарский областной клинический онкологический центр, Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина, розничные и оптовые медицинские торговые сети.

Количество активных резюме в этой сфере в сентябре также выросло на 3% год к году и на 8,5% — к августу. При этом сотрудники в сфере медицины и фармацевтики по-прежнему в дефиците: на одну вакансию приходится только 3 резюме. Здоровый уровень конкуренции предполагает от 4 до 8 резюме на вакансию.

Чаще всего ищут врачей различных специализаций, и это — одни из самых дефицитных специалистов в Самарской области: на одну вакансию приходится лишь 1,1 резюме. Также большой спрос на медсестер (здесь на вакансию — 2,7 резюме от соискателей) и фармацевтов-провизоров (2,5 резюме на вакансию).

«По результатам опроса hh.ru 70% соискателей из сферы медицины и фармацевтики ощущают стабильность на своем рабочем месте, об угрозе увольнения не по собственной воле говорят лишь 16% опрошенных. 67% респондентов считают, что найти работу в медицине сложно. Это может быть причиной снижения числа вакансий — рабочие места просто не освобождаются. При этом в регионах Поволжья и России в целом медики и фармацевты — все еще дефицитные специалисты, поэтому о тренде на снижение напряженности на рынке труда в этой сфере говорить преждевременно», — поясняет Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.