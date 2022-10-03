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В Самарской области выявлено 81 преступление в сфере миграции

3 октября 2022 10:29
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В Самарской области выявлено 81 преступление в сфере миграции

Как сообщил врио начальника управления по вопросам миграции полковник полиции Денис Сафаров: «В целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области проведён третий этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант».


В мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
Денис Темурович отметил: «В период с 12 сентября по 16 сентября 2022 г. сотрудники полиции пресекли 453 административных правонарушения в сфере миграции, в том числе: 89, связанных с нарушением режима пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан, 211 - с нарушением правил осуществление трудовой деятельности, 100 - незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина, 53 иных административных правонарушения в сфере миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на общую сумму 800 тыс. рублей».
Полковник полиции отметил: «Полицейскими выявлено 81 преступление в сфере миграции, в том числе 18, ответственность за которые предусмотрена ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ», 63 - ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ».
Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются.
Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

 

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